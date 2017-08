Zaradi številnih nesreč v gorah policija poziva k večji previdnosti

Kranj, 16. avgusta - Zaradi številnih nesreč v gorah, do katerih je prišlo v minulih tednih, policija poziva k premišljenim odločitvam in k večji previdnosti ter upoštevanju tudi vremena. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je v torek ekipa za helikoptersko reševanje v gorah s policistom gorske policijske enote posredovala štirikrat.