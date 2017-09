Pozivi Trumpu proti ukinitvi programa za otroke migrantov

Washington, 2. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump naj bi v torek sporočil, ali bo res ukinil program, ki nezakonitim priseljencem, ki so v ZDA prišli kot otroci, omogoča bivanje in delo v tej državi. Številni - od republikanskih kolegov do direktorjev velikih ameriških podjetij - ga pozivajo, naj tega ne stori.