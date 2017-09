ZDA naročile prototipe zidu na meji z Mehiko

Washington, 1. septembra - Ameriška agencija za carine in zaščito meja (CBP) je v četrtek naročila pripravo prototipov zidu na meji z Mehiko, ki ga namerava zgraditi ameriški predsednik Donald Trump za zajezitev nezakonitih migracij in trgovine z mamili iz te srednjeameriške države. Za izdelavo prototipov do devet metrov visokega betonskega zidu so izbrali štiri podjetja.