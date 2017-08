Jamstveni, preživninski in invalidski sklad lani s 6,3 milijona evrov plusa

Ljubljana, 31. avgusta - Vlada je obravnavala poročili javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije ter javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada za preteklo leto. Sklad za razvoj kadrov je lansko leto zaključil z minusom v višini skoraj 164.000 evrov, ki so jih pokrili s presežki iz preteklih let. Jamstveni sklad pa je ustvaril 6,3 milijona evrov plusa.