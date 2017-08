Vučić in Thaci na neformalnem srečanju o nadaljevanju dialoga

Bruselj, 31. avgusta - Srbski in kosovski predsednik Aleksandar Vučić in Hashim Thaci sta se danes v Bruslju sestala na neformalnem srečanju, ki ga je gostila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini. Med drugim sta govorila o začetku nove faze dialoga o normalizaciji odnosov med državama in implementaciji sporazuma o pravosodju.