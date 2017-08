Varnostni svet ZN poslušal še eno poročilo o razmerah na Kosovu

New York, 17. avgusta - Posebni predstavnik generalnega sekretarja ZN za Kosovo in vodja misije ZN na Kosovu (Unmik) Zahir Tanin je v Varnostnem svetu ZN v sredo predstavil zadnje poročilo o Kosovu, v katerem opozarja na problem, da po parlamentarnih volitvah 11. junija še vedno ni predsednika parlamenta in nove vlade.