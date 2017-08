Vozniki in vodstvo Arrive danes znova za pogajalsko mizo

Ljubljana, 31. avgusta - Stavkovni odbor v skupini Arriva Slovenija in vodstvo družbe se bosta danes v Ljubljani sestala na tretjih pogajanjih, odkar so vozniki avtobusov v podjetjih skupine za 4. september napovedali stavko. Vozniki med drugim zahtevajo zvišanje urne postavke in preklic vseh sankcij proti članom sindikata.