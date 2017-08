Kriminalisti preiskujejo sum malomarnega zdravljenja, a čakajo na ukrepanje zbornice

Ljubljana, 29. avgusta - Ljubljanski kriminalisti od decembra 2015 preiskujejo sum kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja v okviru otroške kardiologije v UKC Ljubljana, so za STA potrdili na PU Ljubljana. Zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo izdati, na katere primere se to nanaša, so pa pojasnili, da že od takrat čakajo na poročilo nadzora zdravniške zbornice.