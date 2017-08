V Teksasu se pred vrnitvijo Harveyja nadaljuje reševanje ogroženih

Houston, 29. avgusta - Ekipe reševalcev v čolnih in helikopterjih so v ponedeljek reševale na stotine ljudi, ki so ostali ujeti na poplavljenih predelih v Houstonu in njegovi okolici. Na močno prizadetem območju so v pričakovanju vrnitve tropske nevihte Harvey, ob čemer predsednik Donald Trump obljublja vso pomoč zvezne vlade.