Iz poplavljenega Houstona rešili najmanj 2000 ljudi

Houston, 28. avgusta - Iz poplavljenih delov Houstona in okolice so reševalci doslej rešili približno 2000 ljudi. Oblasti opozarjajo, da se bo obilno deževje, ki ga je s sabo prinesla tropska nevihta Harvey, še nadaljevalo. Letališča in glavne ceste so zaprti, ljudi z ogroženih domov še naprej rešujejo s čolni in helikopterji.