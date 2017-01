Leto 2017: Najkakovostnejša slovenska hrana prvič z enotno oznako izbrana kakovost

Ljubljana, 2. januarja - Po več kampanjah, ki so potrošnike vabile k nakupu domačih izdelkov, so pridelovalci in predelovalci tokrat prvič združeni pod enotno oznako Izbrana kakovost Slovenije. Letos bo tako na trgovskih policah s to oznako moč najti mleko in mlečne izdelke ter meso in mesne izdelke pa tudi sadje. Leta 2018 pa bo v shemo vstopila tudi zelenjava.