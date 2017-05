Slovenija gosti kongres Evropske zveze paraplegikov

Piran, 10. maja - Dom paraplegikov na Pacugu bo od danes do petka gostil 12. kongres Evropske zveze paraplegikov ESCIF. Predstavniki zvez paraplegikov iz 18 držav bodo delili izkušnje in primere dobre prakse, letos pa se bodo osredotočili na vseživljenjsko podporo po okvari hrbtenjače. V Zvezi paraplegikov Slovenije so ob tem opozorili tudi na najbolj pereče težave.