Izteka se zbiranje ponudb za promocijo jesensko-zimskih turističnih paketov

Ljubljana, 26. avgusta - Slovenska turistična organizacija (STO) še do srede zbira ponudbe za promocijo jesensko-zimskih turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva. Paketi bodo prevedeni v šest jezikov in promovirani v okviru globalne digitalne kampanje Slovenia. Make New Memories. Vključitev v kampanjo je brezplačna.