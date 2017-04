STO nadaljuje in razširja digitalno kampanjo Make New Memories

Ljubljana, 19. aprila - Slovenska turistična organizacija (STO) nadgrajuje in razširja globalno digitalno kampanjo Slovenia. Make New Memories (Slovenija. Ustvari nove spomine). Zagnali so jo danes, trajala pa bo do 15. novembra. Oglaševalske aktivnosti letos širijo na španski, finski in kitajski trg, proračun za medijski zakup pa znaša dobre tri milijone evrov.