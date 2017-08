Nigrad s popolnjenim nadzornim svetom in brez razrešnice prejšnji upravi

Maribor, 24. avgusta - Delničarji mariborskega komunalnega podjetja Nigrad so na današnji skupščini imenovali štiri manjkajoče člane nadzornega sveta, s čimer ima ta ponovno šest članov. Predlog statusnega preoblikovanja družbe so umaknili z dnevnega reda, razrešnico za lani pa podali le nadzornemu svetu in ne tudi upravi pod vodstvom Marka Žule.