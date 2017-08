Delavci Nigrada danes znova na zboru delavcev

Maribor, 7. avgusta - Zaposleni v mariborskem Nigradu se bodo zjutraj še drugič v nekaj dneh sestali na zboru delavcev, na katerem jim bodo predstavniki sveta delavcev in sindikata pojasnili petkovo dogajanje v tem komunalnem podjetju in nadaljnje korake za zagotovitev normalnega stanja, potem ko so že nekaj dni brez direktorja oziroma zakonitega zastopnika družbe.