V četrtek jesenski izpitni rok splošne in poklicne mature

Ljubljana, 23. avgusta - Na srednjih šolah bo v četrtek potekal prvi dan jesenskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Kandidati bodo opravljali pisni izpit iz slovenščine oziroma italijanščine ali madžarščine. Od četrtka do 4. septembra bodo na šolah potekali ustni izpiti, so sporočili iz Državnega izpitnega centra.