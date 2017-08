Svet TNP z več predlogi glede prihodnjega delovanja zavoda

Bled, 22. avgusta - Člani sveta javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) so na današnji izredni seji razpravljali o postopkih imenovanja direktorja zavoda in o delovanju sveta TNP. Podali so več predlogov glede prihodnjega delovanja TNP, od vlade pa zahtevajo, da v najkrajšem času oz. do januarja imenuje direktorja, ki ne bo vršilec dolžnosti direktorja.