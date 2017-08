Zaradi imenovanja v. d. direktorja TNP izredna seja sveta zavoda

Bled, 21. avgusta - Svetniki javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) se bodo v torek sestali na izredni seji, na kateri bodo razpravljali o načinu in postopkih imenovanja direktorja zavoda in o smiselnosti nadaljnjega obstoja in delovanja sveta. Vlada je namreč julija na čelo zavoda znova imenovala kandidata, ki ni dobil podpore svetnikov.