Milijoni Američanov so lahko opazovali popolni sončev mrk

New York, 21. avgusta - Milijoni Američanov so danes na ozkem pasu od zahodne do vzhodne obale prvič po letu 1918 skoraj dve uri opazovali popolni sončev mrk. Luna je začela prekrivati sončne žarke ob 19.16 po srednjeevropskem času v Lincoln Cityju v državi Oregon in brzela 4200 kilometrov daleč, v pasu širokem okrog 100 kilometrov, poroča dpa.