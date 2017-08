Milijoni Američanov v napetem pričakovanju sončnega mrka

New York, 21. avgusta - Američani so se množično preselili na ozek trak območja od zahodne do vzhodne obale ZDA, ki ga bo danes prekril popolni sončni mrk, prvi te vrste vse od leta 1918. Hoteli in kampi so nabito polni, cene navite do neba, kjer bo Luna prišla za dve uri vmes med Sonce in Zemljo, poslala kokoši spat in shladila temperature.