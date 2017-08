Policija ta teden poostreno nad prehitre voznike

Ljubljana, 21. avgusta - Policisti večine držav EU, tudi slovenski, bodo od danes do nedelje izvajali usklajen poostren nadzor hitrosti, ki so ga poimenovali akcija Speed. Namen akcije je spodbuditi voznike k previdni in varni vožnji. Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah še vedno glavni razlog za prometne nesreče z najhujšimi posledicami, pravijo na policiji.