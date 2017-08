Med poostrenim nadzorom tovornjakov in avtobusov policisti ugotovili 604 kršitev

Ljubljana, 3. avgusta - Prometni policisti so minuli teden izvajali evropsko usklajen poostren nadzor tovornih vozil in avtobusov. Odkrili so 579 kršitev pri voznikih tovornih vozil in 25 kršitev pri voznikih avtobusov. Akcijo bodo ponovili oktobra letos, so sporočili s policije. Poostreni nadzor je Policijska uprava Maribor prestavila, izvajala ga bo danes.