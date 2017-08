Iraške sile začele ofenzivo za zavzetje Tal Afarja

Bagdad, 20. avgusta - Iraške sile so danes začele ofenzivo za zavzetje mesta Tal Afar, ene od zadnjih pomembni utrdb džihadistične skupine Islamska država (IS) v Iraku, je davi sporočil iraški premier Haider al Abadi. Pripadnike IS je tudi pozval, naj odidejo ali se predajo, sicer jih bodo pobili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.