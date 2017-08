Prehod hladne fronte ni povzročil večjih težav

Izola/Vipava, 20. avgusta - Ta konec tedna je tudi Slovenijo zajela hladna fronta, ki je prinesla nekaj padavin in znatnejšo ohladitev z jutranjimi temperaturami od 10 do 15 stopinj Celzija, k sreči pa ni povzročila večjih težav. Burja je ponoči ovirala promet na Severnem Primorskem, sunki vetra pa so težave povzročili tudi v Izoli, poroča uprava za zaščito in reševanje.