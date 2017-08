Z nevihtami prihaja ohladitev, a poletja še ne bo konec

Ljubljana, 19. avgusta - Sloveniji se po daljšem obdobju suhega vremena približuje vremenska motnja, ki bo prinesla padavine in ohladitev. Meteorolog Janez Markošek je za STA dejal, da bodo plohe in nevihte sprva sredi dneva dosegle severozahodne kraje, do noči pa bodo zajele celo Slovenijo. Vendar, kot pravi, poletje še ne bo odšlo, saj se bo naslednji teden spet ogrelo.