Poplave v Južni Aziji zahtevale že skoraj 600 smrtnih žrtev

New Delhi, 19. avgusta - Število mrtvih po poplavah in zemeljskih plazovih zaradi monsunskega deževja v Južni Aziji strmo narašča. Po najnovejših navedbah lokalnih oblasti je življenje izgubilo skoraj 600 ljudi. Posledice monsuna, ki se je okrepil v drugem tednu avgusta, so prizadele več milijonov ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.