Zaradi monsuna v Nepalu, Indiji in Bangladešu več kot 300 mrtvih

Daka/Katmandu/New Delhi, 16. avgusta - Število mrtvih po poplavah in zemeljskih plazovih v Nepalu, Indiji in Bangladešu še vedno narašča. Oblasti teh treh držav so do danes potrdile več kot 300 mrtvih. Posledice monsuna so prizadele več milijonov ljudi. Od konca prejšnjega tedna pa zaradi močnega deževja z več območij poročajo o hujši škodi, uničene so hiše, mostovi in pridelki.