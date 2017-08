Večina Američanov ne zagovarja odstranjevanja južnjaških spomenikov konfederaciji

Washington, 17. avgusta - Anketa javnega radia NPR in televizije PBS ugotavlja, da kar 62 odstotkov Američanov želi ohraniti spomenike konfederaciji tam, kjer so, le 27 odstotkov pa zagovarja njihovo odstranitev. Predsednik Donald Trump je glede tega na strani večine in je zjutraj na Twitterju obžaloval odstranjevanje "čudovitih" spomenikov.