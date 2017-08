Trumpovo enačenje strani v Charlottesvillu sprožilo obsodbe in pohvale

New York, 16. avgusta - Ameriški predsednik Donald Trump je v torek na novinarski konferenci ponovno izenačil neonaciste in rasiste z nasprotniki njihovi ideologiji, kar je sprožilo ogorčene odzive celo med republikanskimi politiki, ki ga podpirajo. Predsednika so hvalili le neonacisti in rasisti, predstavniki Bele hiše pa so molčali.