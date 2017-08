Koper, 17. avgusta - Pravijo, da so nevarni in nasilni, pa da so leni, ker ne hodijo v službo in le posedajo v parku sredi mesta. Mimoidoči pa pogosto navržejo tudi očitek, češ da so za položaj, v katerem so se znašli, najverjetneje krivi kar sami, v Primorskih novicah piše Ana Cukijati.