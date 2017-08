Delo: Nadškof in morilka (17. 8.)

Ljubljana, 17. avgusta - Združeni narodi so sprejeli odločitev, da je pravica do splava pravica vsake ženske. Odbor za človekove pravice pri ZN je tisti odbor, katerega član naj bi na predlog vlade postal Boštjan M. Zupančič, nasprotnik pravice do splava. Zupančiča je na Marijino vnebovzetje v bran vzel ljubljanski nadškof Stanislav Zore, piše v Delu Jožica Grgič.