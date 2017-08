Na Ljubljanskem gradu na rekordni praznični konec tedna več kot 33.000 obiskovalcev

Ljubljana, 16. avgusta - Na podaljšani praznični konec tedna, od 12. do 15. avgusta, je Ljubljanski grad obiskalo rekordnih 33.552 obiskovalcev. To je povprečno 8400 na dan in bo po trditvah zavoda Ljubljanski grad verjetno tudi letos najbolj množično obiskani praznični konec tedna. Rekorde še naprej ruši tudi tirna vzpenjača.