Z vzpenjačo na Ljubljanski grad v enem dnevu rekordno število obiskovalcev

Ljubljana, 8. avgusta - S tirno vzpenjačo se je v ponedeljek na Ljubljanski grad povzpelo 3168 potnikov, kar je nov dnevni rekord, so sporočili iz zavoda Ljubljanski grad. Dosedanjega iz 10. decembra lani so presegli za 88 potnikov, pri čemer pa v zavodu izpostavljajo, da glede na podatke iz preteklih let najbolj obiskani konec tedna šele prihaja.