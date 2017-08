Požar delavnice pri Stični po ugotovitvah policije očitno delo požigalca

Stična, 16. avgusta - Doslej zbrana obvestila in ugotovitve ogleda kraja požara, ki je v noči s ponedeljka na torek izbruhnil v delavnici v vasi Osredek nad Stično, kažejo, da je bil posledica kaznivega dejanja, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Kot so navedli, policisti nadaljujejo preiskavo v smeri storitve kaznivega dejanja požiga.