V poštnih paketih od nagačenega sokola do pepelnikov iz krokodilje kože

Ljubljana, 14. avgusta - Finančna uprava je v prvi polovici leta v poštnih pošiljkah odkrila in zasegla mazilo Cobratoxan, ki vsebuje strup kraljevske kobre iz Vietnama, nagačenega sokola iz Kazahstana, kaviar iz Ukrajine in kaktus iz Tajske. Uslužbenci mobilnih oddelkov pa so zasegli trofeji volčje glave iz BiH in v dveh primerih kaviar iz Ukrajine.