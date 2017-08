Ljudje izgubljajo vse mogoče, tudi alkohol, naboje in celo živali

Ljubljana, 13. avgusta - Dežniki, očala, deli oblačil in mobilni telefoni so med predmeti, ki jih potniki najpogosteje pozabijo, ko potujejo z javnimi prevoznimi sredstvi. Med najdenimi predmeti, ki končajo na policiji, pa je največ mobilnih telefonov, ključev in torbic ter predvsem koles. Je pa na seznamu policije najti denimo tudi kodralnik las, sef in rjavo-belo kobilo.