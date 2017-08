Ob gneči proti Bledu žirovniški župan vabi v vasi pod Stolom

Žirovnica, 12. avgusta - V času ko sta Bled in Bohinj preplavljena s turisti, žirovniški župan Leopold Pogačar ljudi vabi v vasi pod Stolom. "Vsi, ki vam ni do tega da bi v kolonah stali v smeri Bleda in Bohinja ter plačevali parkirnino, v krožišču v Lescah z avtoceste zavijte desno v smeri Žirovnice," poziva župan in našteva znamenitosti žirovniške občine.