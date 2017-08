Bled in Bohinj se ob velikem turističnem obisku soočata z vrsto težav

Bled/Bohinj, 9. avgusta - Letošnji množični turistični obisk na Bledu in v Bohinju povzroča nemalo težav, ki so povezane predvsem z gnečo na cestah in nepravilnim parkiranjem. V Bohinju turiste in obiskovalce pozivajo k upoštevanju pravil ter razmišljajo o dvigu cene parkiranja in kazni. Na Bledu pa apelirajo na enodnevne obiskovalce, naj na Bled morda raje pridejo jeseni.