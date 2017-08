Mozirje, 11. avgusta - V Mozirskem gaju bodo popoldne odprli poletno razstavo cvetja Čudovit svet žuželk, ki bo na ogled do sredine naslednjega tedna. V svet žuželk bo moč pokukati preko skulptur in aranžmajev, ki so razporejeni po parku, so sporočili iz Mozirskega gaja.