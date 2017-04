Arboretum Volčji Potok in Mozirski gaj v spomladanskem razcvetu

Mozirje/Volčji potok, 23. aprila - V urejene parke v teh dneh vabijo privlačno spomladansko cvetje in razstave. Mozirski gaj bo 27. aprila odprl 39. spomladansko razstavo, za katero so posadili okoli 150.000 čebulic tulipanov. Pisane poljane tulipanov so tudi v Arboretumu Volčji Potok, kjer bosta med 27. aprilom in 2. majem razstavo cvetja dopolnila sejma vrtnarstva in domače obrti.