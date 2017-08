Tihotapci zakrivili smrt več deset migrantov ob jemenski obali

Sana, 10. avgusta - Tihotapci ljudi so v sredo ob obali Jemna z ladje v morje namerno potisnili več kot 120 migrantov iz Somalije in Etiopije, pri čemer jih je 29 umrlo, 22 pa jih pogrešajo, je v sredo sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM). V morje so jih potisnili iz bojazni, da bi jih ob prihodu na obalo aretirali.