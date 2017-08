Avstrija poostrila nadzor na obmejnih območjih

Dunaj, 9. avgusta - Avstrijski notranji minister Wolfgang Sobotka je danes v boju proti nezakonitim migracijam ukazal dodatno poostritev nadzora na obmejnih območjih. Med drugim bodo bolj intenzivno in osredotočeno nadzorovali mejne prehode s Slovenijo in Madžarsko ter na nadzornih točkah ob meji s Slovaško, Madžarsko, Slovenijo in Italijo.