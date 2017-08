Kitajska v juliju z nepričakovano slabšo rastjo uvoza in izvoza

Peking, 8. avgusta - Kitajska je julija zabeležila znatno slabšo rast uvoza in izvoza, kot so jo napovedovali analitiki. Njen izvoz se je v letni primerjavi okrepil za 7,2 odstotka na 193,65 milijarde dolarjev (164,03 milijarde evrov), uvoz pa za 11 odstotkov na 146,90 milijarde dolarjev (124,43 milijarde evrov). To je manj od pričakovane 11- oz. 18-odstotne rasti.