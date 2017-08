Primorske novice: Narava kaže moč (8. 8.)

Koper, 7. avgusta - Medtem ko so se v nedeljo gasilci na Krasu spopadali z velikim požarom, se je drugod razbesnelo neurje s točo. Prizadeti prebivalci so v hipu pozabili na tegobe vročinskega vala in hiteli reševati, kar se je sploh dalo rešiti. Marsičesa niso mogli, saj so bili proti naravi tudi tokrat nemočni, v Primorskih novicah piše Silva Križman.