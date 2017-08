Večer: Haloze na moralni pogon (8. 8.)

Maribor, 7. avgusta - Položaj je v Halozah zaostrila letošnja suša. Ko bodo zaloge krme pošle, bodo kmetje večinoma prisiljeni prodati živino, tako pa se bodo zaostrili pogoji za preživetje družin, manj je tudi subvencij. Tako kmetije ostajajo in so travniki popaseni ter pokošeni le zaradi moralne obveze, ki jo domačini čutijo do Haloz, v Večeru piše Darja Lukman Žunec.