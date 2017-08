Občina Tržič po ocenah sodišča z zadovoljivimi ukrepi za odpravo nepravilnosti

Ljubljana, 7. avgusta - Računsko sodišče ocenjuje, da je občina Tržič sprejela zadovoljive popravljalne ukrepe za odpravo nepravilnosti, ki jih je sodišče ugotovilo v reviziji o pravilnosti in smotrnosti poslovanja občine. Nepravilnosti so se nanašale na izdajanje občinskih glasil in objave v medijih.