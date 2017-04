Računsko sodišče zaradi občinskih glasil izreklo negativno mnenje občinama Tržič in Cerkno

Tržič/Cerkno/Sevnica, 19. aprila - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja občin Sevnica, Tržič in Cerkno na področju financiranja izdajanja občinskih glasil in objave v medijih v letih 2013 in 2014. Pri občinah Tržič in Cerkno je sodišče ugotovilo več nepravilnosti in izreklo negativno mnenje, je razvidno iz danes objavljenih poročil sodišča.