Hirošima s pozivi k svetu brez jedrskega orožja obeležila obletnico napada

Hirošima, 6. avgusta - Na Japonskem so se danes spomnili žrtev prvega napada z jedrsko bombo na svetu, ko so ZDA pred 72 leti prvič uporabile jedrsko orožje v vojni in odvrgle atomsko bombo na japonsko Hirošimo. Premier Shinzo Abe je izrazil upanje, da bo Japonski uspelo svet prepričati v svet brez jedrskega orožja na način, ki bo sprejemljiv za vse.