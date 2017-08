Hirošima obeležuje obletnico napada z atomsko bombo

Hirošima, 6. avgusta - ZDA so na današnji dan pred 72 leti prvič uporabile jedrsko orožje v vojni in odvrgle atomsko bombo na japonsko Hirošimo. Tri dni kasneje je enako usodo doživel še Nagasaki, bombi pa sta prisilili Japonsko h kapitulaciji v drugi svetovni vojni. Napad v Hirošimi tradicionalno obeležijo s slovesnostjo, ki poziva k svetu brez jedrskega orožja in vojn.